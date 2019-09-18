فرز 93% من الأصوات.. جانتس يتفوق على نتنياهو
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:40 م
مروة عنبرطباعة
أفادت النتائج الأولية الخاصة للانتخابات الإسرائيلية - حتى الآن - بتفوق حزب أزرق أبيض بقيادة بينى غانتس بمقعد واحد فقط عن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد فرز 93% من الأصوات.
وأظهرت النتائج الأولية، حصول حزب أزرق أبيض على 32 مقعدا، وحزب الليكود على 31 مقعدا، وحصول القائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وإسرائيل بيتنا 9 مقاعد، ويهدوت هتوراة 8 مقاعد، ويمينا 7 مقاعد، والعمل- الجسر ستة مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد، وفقا لقناة ريشت كان العبرية.
وكانت الإنتخابات الإسرائيلية بدأت صباح أمس الثلاثاء، واستمرت عملية التصويت حتى الساعة العاشرة، حيث أظهرت النتائج الأولية تعادل الليكود مع حزب أزرق أبيض.
وأظهرت النتائج الأولية، حصول حزب أزرق أبيض على 32 مقعدا، وحزب الليكود على 31 مقعدا، وحصول القائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وإسرائيل بيتنا 9 مقاعد، ويهدوت هتوراة 8 مقاعد، ويمينا 7 مقاعد، والعمل- الجسر ستة مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد، وفقا لقناة ريشت كان العبرية.
وكانت الإنتخابات الإسرائيلية بدأت صباح أمس الثلاثاء، واستمرت عملية التصويت حتى الساعة العاشرة، حيث أظهرت النتائج الأولية تعادل الليكود مع حزب أزرق أبيض.