فرز 93% من الأصوات.. جانتس يتفوق على نتنياهو

أفادت النتائج الأولية الخاصة للانتخابات الإسرائيلية - حتى الآن - بتفوق حزب أزرق أبيض بقيادة بينى غانتس بمقعد واحد فقط عن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد فرز 93% من الأصوات.



وأظهرت النتائج الأولية، حصول حزب أزرق أبيض على 32 مقعدا، وحزب الليكود على 31 مقعدا، وحصول القائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وإسرائيل بيتنا 9 مقاعد، ويهدوت هتوراة 8 مقاعد، ويمينا 7 مقاعد، والعمل- الجسر ستة مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد، وفقا لقناة ريشت كان العبرية.



وكانت الإنتخابات الإسرائيلية بدأت صباح أمس الثلاثاء، واستمرت عملية التصويت حتى الساعة العاشرة، حيث أظهرت النتائج الأولية تعادل الليكود مع حزب أزرق أبيض.