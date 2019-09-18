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استشاري: نزلات البرد في الصيف أقوى من الشتاء (فيديو)

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور نبيل عبد الصمد، استشارى علاج أمراض الصدر والحساسية، إن هناك عددًا من التغيرات مع بداية الانتقال من فصل إلى آخر، منها متغيرات الهواء البيولوجية، حيث يوجد بعض الفطريات والميكروبات التى تبدأ بالنشاط.

ونصح "عبد الصمد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، بحمل الجواكت عند الخروج من المنزل والذهاب إلى مكان مفتوح خلال فترة الليل، لافتًا إلى أن بعض الناس لا يزالون يستخدمون التكييفات نظرا لارتفاع درجة حرارة الطقس.

وحذر "عبد الصمد"، من الانتقال المفاجئ أثناء استخدام التكييف، لأن ذلك يحدث انقباضا فى الأوعية المخاطية بالجهاز التنفسي، وبالتالى ستنخفض الأجسام المضادة وتحدث نزلات البرد، مؤكدًا أن الإنفلونزا ونزلات البرد في الصيف تكون أقوى من نزلات البرد في الشتاء.

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