الكاف يحدد موعد ومكان قرعة كأس امم إفريقيا للشباب
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:37 م
محمد عبدالنبيطباعة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة مدينة الإسكندرية قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 ".
وأكد الكاف أن قرعة البطولة ستقام يوم 3 أكتوبر بقصر "الحرملك" بالمنتزه في مدينة الإسكندرية.
وتستضيف مصر البطولة خلال شهر نوفمبر المقبل وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام.
وتشارك فى البطولة 8 منتخبات وهي: مصر والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا حيث من المقرر أن يتم تقسيمها الى مجموعتين تضم كل واحدة 4 منتخبات، ليتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور النصف النهائي.
يذكر أن الفرق الثلاثة الأولى بالبطولة ستتأهل لتمثيل قارة أفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020.
وأكد الكاف أن قرعة البطولة ستقام يوم 3 أكتوبر بقصر "الحرملك" بالمنتزه في مدينة الإسكندرية.
وتستضيف مصر البطولة خلال شهر نوفمبر المقبل وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام.
وتشارك فى البطولة 8 منتخبات وهي: مصر والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا حيث من المقرر أن يتم تقسيمها الى مجموعتين تضم كل واحدة 4 منتخبات، ليتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور النصف النهائي.
يذكر أن الفرق الثلاثة الأولى بالبطولة ستتأهل لتمثيل قارة أفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020.