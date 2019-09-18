الكاف يحدد موعد ومكان قرعة كأس امم إفريقيا للشباب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة مدينة الإسكندرية قرعة بطولة ​كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا​ والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 ".



وأكد الكاف أن قرعة البطولة ستقام يوم 3 أكتوبر بقصر "الحرملك" بالمنتزه في مدينة الإسكندرية.



وتستضيف مصر البطولة خلال شهر نوفمبر المقبل وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام.



وتشارك فى البطولة 8 منتخبات وهي: مصر والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا حيث من المقرر أن يتم تقسيمها الى مجموعتين تضم كل واحدة 4 منتخبات، ليتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور النصف النهائي.



يذكر أن الفرق الثلاثة الأولى بالبطولة ستتأهل لتمثيل قارة أفريقيا في ​أولمبياد طوكيو 2020​.