انتهاء أعمال إنارة حي الشروق في مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، الانتهاء من أعمال الإنارة بحي الشروق بالكيلو 7 بالكامل، وجار العمل حاليا بإنارة حي الزهور بالكيلو 4 استجابة للأهالي.



ووجه "المعداوي" لمدير إدارة الإنارة بمجلس المدينة بسرعة إنهاء أعمال الإنارة بحي الزهور استجابة للمواطنين وأبنائنا الطلبة.



وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بالأحياء بنطاق المدينة، طبقا لجدول زمني محدد، مؤكدا أن كافة الأجهزة بمجلس المدينة تعمل لخدمة المواطنين بتقديم خدمة متكاملة للارتقاء بمدينة مرسى مطروح.



وقدم رئيس المدينة الشكر لقطاع الكهرباء بمطروح وناصر النجار نائب رئيس المدينة لقطاع جنوب والمهندس كامل رزق مدير إدارة الإنارة، ورجال الإنارة، على الجهد المبذول في إنارة الأحياء قبل موسم الشتاء.