لم شمل بيرز والخليفى بعد صراع نيمار

أشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن اجتماعًا سيجمع بين مالكي نادي ​باريس سان جيرمان​ القطري ناصر الخليفي، ونادي ​ريال مدريد​ الإسباني ​فلورنتينو بيريز،​ قبيل اللقاء المرتقب بين الفريقين في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات من ​دوري أبطال أوروبا،​ والتي ستلعب على أرض ​ملعب حديقة الأمراء​.



أضافت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين الطرفين الإسباني والفرنسي جيدة على الرغم من العاصفة التي ضربت هذه العلاقة بسبب قضية محاولة نيمار إلى ريال مدريد، علمًا بأن مفاوضات جرت بين الطرفين من أجل انتقال كيلور نافاس إلى باريس.