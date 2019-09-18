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رياضة

توتنهام يصر علي بيع وانياما

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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ما يزال ​توتنهام​ عازمًا على إيجاد مشتر ل​فيكتور وانياما​ في يناير المقبل.

ورفض اللاعب الكيني الدولي صفقة انتقال إلى كلوب بروج البلجيكي بعد قبول عرضه من قبل سبيرز.

كما ان ​أولمبيك مرسيليا​ كان على اتصال أيضًا بوكلاء وانياما، لكن السوق الصيفية أغلقت ويقي اللاعب في صفوف توتنهام.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن توتنهام لا يزال يرغب في بيع لاعب الوسط عندما يعاد فتح السوق في الشتاء.

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