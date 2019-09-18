أستاذ تمويل: مصر تسعى لجذب استثمارات كبيرة (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي تكشف إلى أي مدى وصلت مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، وإلى أي مدى ينعكس على معيشة المواطنين.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مصر تسعى لجذب استثمارات كبيرة، وأي مستثمر يحتاج لمرافق وبنية أساسية جيدة والتي تؤدي لمزيد من العمل والإنتاج، مشددًا على أن بدء جني ثمار تحسن مناخ الاستثمار هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة حاليًا.



وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للدولة هدفه في الأساس رفع مستوى معيشة الأفراد، لافتًا إلى أن المواطن سوف يشهد الفترة القادمة اعتدال في المعادلة الصعبة بتواكب زيادة الدخل مع معدلات التضخم.