مراهق يهدد أسطورة رونالدو فى مان يونايتد فى القريب

يراقب ​مان يونايتد،​ مهاجم نادي ريد بول ​سالزبورج النمسوي، إيرلينج هالاند.



وقالت صحيفة "ميرور" إن اسم اللاعب تحدث ​أولي جونار سولسكاير​ بالفعل عن جلبه إلى ​أولد ترافورد​



وسجل هالاند، (19 عامًا)، ثلاثية في الشوط الأول في مباراة ريد بول سالزبورج مع جينك، وبذلك، أصبح أول مراهق يسجل أكثر من مرة في ​دوري أبطال أوروبا​ منذ وين روني ضد فناربخشه في عام 2004.



وكان سالزبورج قد رفض انتقال اللاعب إلى ناد لم يكشف عن هويته في الصيف الماضي.



وعمل سولسكاير مع هالاند عندما كان مدربًا لمولدي.