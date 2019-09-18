جامعة المنصورة توقع بروتوكولا مع شركة الدقهلية لتكرير السكر

وقع الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة مساء اليوم، بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ممثلة في مركز تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية بالجامعة وشركة الدقهلية لإنتاج وتكرير السكر.



وأعلن المليجي، أن البرتوكول يهدف إلى التعاون في المجالات الاستشارية والبحثية والتدريبية، وكذلك تقديم مركز تقييم الأثر البيئي للاستشارات المتخصصة في مجال تقييم الأثر البيئي.



وأكد أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة وإيمانها بضرورة تفعيل وتعزيز التعاون والتكامل مع قطاع الصناعة بما يخدم خطة التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.



حضر توقيع البروتوكول كلًا المهندس محمد محمود حافظ رئيس المصانع، الدكتوره زينب أبو النجا مدير مركز تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية بجامعة المنصورة، المهندس عادل عمر منصور نائب رئيس المصانع، المستشار كمال أبو النجا - مستشار الشركة.