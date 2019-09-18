تنفيذ عدة مشروعات للمياه في شمال سيناء بتمويل 50 مليون دولار

قال المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سيناء، إنه جاري تنفيذ عدة مشروعات للمياه في شمال سيناء بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 50 مليون دولار.



وأضاف "بده" - عقب تفقده عددًا من مشروعات بمنطقة وسط سيناء اليوم الأربعاء-:"أن مشروعات المياه الجاري تنفيذها تضمن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه، وتطوير 14 بئرًا، فضلًا عن إنشاء 4 خزانات مياه ومحطة لتحلية مياه البحر بمدينة العريش، وإنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوى خدمة مياه الشرب".



وتفقد - خلال جولته - محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة نخل (محطة نخل الجديدة)؛ لمتابعة أعمال وصول المياه إلى المواطنين طبقًا للجداول الزمنية المقررة بالتعاون مع مجلس المدينة، ومحطة تحلية مياه الآبار في منطقة بغداد بوسط سيناء.. كما تفقد موقع إنشاء محطة تحلية مياه الآبار في منطقة الريد بطاقة 200 متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه الآبار في مدينة الحسنة؛ لمتابعة زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل لمعدل إنتاج 1100 متر مكعب في اليوم؛ لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق الاستدامة لخدمات مياه الشرب.



كما تفقد موقع إنشاء أول محطة لتحلية مياه الآبار في منطقة صدر الحيطان بوسط سيناء التي تعد الأولى من نوعها التي تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب في اليوم.