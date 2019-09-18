"جبر" تؤكد أهمية توقيت إقامة معرض "الصناعات التقليدية"

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر - التابعة لمجلس الوزراء - أهمية توقيت تنظم معرض "المنتجات المصرية التقليدية الثامن" الذي يقام بمقر وزارة الخارجية ويستمر يومين، تحت رعاية سامح شكرى، وزير الخارجية.



وقالت السفيرة جبر - في تصريحات اليوم الأربعاء - على هامش افتتاح المعرض: إن توقيت المعرض يأتى عقب حركة نقل السفراء للخارج، وهو ما سيسمح للسفراء المصريين الذين سيغادرون إلى الخارج الاطلاع بشكل كاف على المنتج المصري، والتواصل مع المنتجين المصريين.



وأشارت إلى أن العارض لا يمثل نفسه، ولكنه يمثل مجموعة من الشباب الذين يعملون معه، موجهة الشكر إلى وزير الخارجية على استضافة المعرض بمقر الوزارة وتحت رعايته.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحرص على التعاون بشكل مستمر مع وزارة الخارجية، ومع رئيسة اللجنة الوطنية لإقامة المعرض كل عام في هذا التوقيت الذي يسبق مغادرة رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد لتسلم مهام عملهم فى الخارج.



وأضافت أن عدد العارضين في المعرض يبلغ عددهم 27 عارضًا، يقدمون منتجات متميزة من الحرف اليدوية التي تتميز بها مصر، لافتة إلى أن المعرض يفتح المجال لأصحاب المشروعات، من أجل التسويق، والتواصل مع سفراء بالخارج لكى تكون هناك فرصة لعرض هذه المنتجات فى سفاراتنا بالخارج.



وأعلنت عن إقامة معرض "تراثنا " بأرض المعارض، خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



يذكر أن معرض المنتجات المصرية التقليدية الثامن - الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء - افتتح صباح اليوم، بمقر وزارة الخارجية، ويستمر ليومين، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري.



ويضم المعرض منتجات 27 من العارضين المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي عدد من الجمعيات الأهلية.