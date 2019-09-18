تجديد حبس متهمة بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، تجديد حبس "إيمان. ع" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



وجهت النيابة إلى المتهمة في القضية، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.