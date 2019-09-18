الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي في قلقيلية

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية حجة، شرق قلقيلية.



وقال مسئول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبوالشيخ لـ"وفا، إن جرافات تابعة لجيش الاحتلال، شرعت بأعمال تجريف في أراض تقدر مساحتها بـ145 دونما زراعية، بهدف توسعة المنطقة الصناعية في مستوطنة "كرني شمرون"، المحاذية لأراضي القرية.



وبحسب عضو مجلس قروي حجة تهاني الزهيدي، فإن مساحات كبيرة من هذه الأراضي، مزروعة بأشجار الزيتون، وتعود ملكيتها لنحو خمس عائلات.