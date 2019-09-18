ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال

ارتفعت إصدارات الصكوك الحكومية السعودية لهذا العام إلى 56 مليار ريال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019، تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 8.834 مليار ريال.



وإصدار سبتمبر يعد ثالث أضخم إصدار حكومي بالعملة المحلية، من حيث القيمة، وذلك بعد صكوك أبريل بقيمة 11.6 مليار ريال وصكوك فبراير بقيمة 9.3 مليار ريال.



أما على صعيد أدوات الدين المقومة بالدولار الصادرة عن حكومة السعودية، وكذلك "أرامكو"، فأظهر الرصد تماسك تلك الإصدارات المدرجة في البورصات العالمية كلندن وإيرلندا، وذلك عقب الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف معملي "أرامكو" في محافظة بقيق، ومركز خريص.



ورغم أن مقدار التغير في حركة الهامش الائتماني أصبح في نطاق 10 إلى 15 نقطة أساس، إلا أن هذه الأرقام من وجهة نظر المتخصصين بأسواق الدخل الثابت، تعد أقل من الطفيفة، فضلا عن الأساسيات الاقتصادية المتينة لحكومة المملكة و"أرامكو"، التي تحظى بتقدير مستثمري الدخل الثابت، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني.



وليس أدل من ذلك المذكرة البحثية، التي أصدرتها "موديز" عن "أرامكو" بخصوص الأحداث الأخيرة، التي ذكرت فيها أنها لا تتوقع أن تقود تلك الأحداث إلى إحداث أي أثر طويل الأمد على السجل المالي لـ"أرامكو"، وذلك بفضل السيولة الضخمة المتوافرة للشركة.



وأعلنت البارحة وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر، تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي، ويتضح من شرائح الإصدار أنه عبارة عن إعادة فتح لإصدارات سابقة.



وتم إعادة فتح صكوك عشرية بقيمة 1.4 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.



وتم كذلك إعادة فتح صكوك ذات أجل 12 سنة بقيمة 1.185 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.



وتم إعادة فتح الصكوك الثلاثينية بقيمة 6.249 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2049.



وينتظر بعد أن تمت التسوية الخاصة بالإصدار، أن تتوفر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.