"نمو السعودية" تواصل تراجعها بتداولات قيمتها 690 ألف ريال
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:17 م
وكالاتطباعة
واصلت السوق الموازية "نمو" تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3623 نقطة بنحو 0.95 % فاقدة 34 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 6 % إلى 690 ألف ريال، بمعدل تسعة آلاف صفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 % إلى 40 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت ثماني صفقات لتصل إلى 76 صفقة.
وتراجع سهما "ثوب الأصيل" 4.2 % ليغلق عند 32.10 ريال، و"بحر العرب" 2 % ليغلق عند 9.80 ريال، مقابل ارتفاع أبومعطي" 2.6 % ليغلق عند 10.38 ريال، واستقرار بقية الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 231 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 149 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 140 ألف ريال.
وتراجع سهما "ثوب الأصيل" 4.2 % ليغلق عند 32.10 ريال، و"بحر العرب" 2 % ليغلق عند 9.80 ريال، مقابل ارتفاع أبومعطي" 2.6 % ليغلق عند 10.38 ريال، واستقرار بقية الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 231 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 149 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 140 ألف ريال.