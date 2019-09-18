"نمو السعودية" تواصل تراجعها بتداولات قيمتها 690 ألف ريال

واصلت السوق الموازية "نمو" تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3623 نقطة بنحو 0.95 % فاقدة 34 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 6 % إلى 690 ألف ريال، بمعدل تسعة آلاف صفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 % إلى 40 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت ثماني صفقات لتصل إلى 76 صفقة.



وتراجع سهما "ثوب الأصيل" 4.2 % ليغلق عند 32.10 ريال، و"بحر العرب" 2 % ليغلق عند 9.80 ريال، مقابل ارتفاع أبومعطي" 2.6 % ليغلق عند 10.38 ريال، واستقرار بقية الأسهم.



وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 231 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 149 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 140 ألف ريال.