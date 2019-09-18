البحرين والبرازيل تبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مع وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.



جاء ذلك على هامش ترؤس الشيخ عبدالله آل خليفة لوفد المملكة في الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية مع البرازيل في العاصمة «برازيليا»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء.



وقال آل خليفة إن المملكة تتطلع إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية مع البرازيل، موضحًا أن السياسة الخارجية للبلدين متوافقة تجاه العديد من قضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ لأنها ترتكز على تعزيز التعاون الدولي، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة ودعم جهود نشر السلام والاستقرار.



ودعا إلى تضافر الجهود الدولية؛ لمعاقبة رعاة الإرهاب وكل من يدعم ويمول ويقدم الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.



ومن جانيه، قال وزير الخارجية البرازيلي إن بلاده تبدي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقات التعاون مع مملكة البحرين بما يخدم المنافع المشتركة، معربًا عن سعادته بانطلاق الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.