التعليم العالى: تنسيق 775082 طالبًا للعام الجامعى 2019-2020
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:12 م
إسراء جمالطباعة
أعلنت وزارة التعليم العالي عن أعداد ونسب تنسيق 775082 طالبًا وطالبة من جميع الشهادات للعام الجامعي 2019-2020 موزعين على النحو التالي:
▪عدد طلاب الثانوية العامة: 557308.
▪عدد طلاب الشهادات الفنية: 201927.
▪عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية: 11697.
▪عدد طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية: 4150.
وقد تم تسليم الجامعات والمعاهد قوائم الطلاب المقبولين من خلال مكتب تنسيق القبول لإنهاء إجراءات قبولهم في العام الجامعي 2019-2020.
▪عدد طلاب الثانوية العامة: 557308.
▪عدد طلاب الشهادات الفنية: 201927.
▪عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية: 11697.
▪عدد طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية: 4150.
وقد تم تسليم الجامعات والمعاهد قوائم الطلاب المقبولين من خلال مكتب تنسيق القبول لإنهاء إجراءات قبولهم في العام الجامعي 2019-2020.