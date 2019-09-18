التعليم العالى: تنسيق 775082 طالبًا للعام الجامعى 2019-2020

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أعداد ونسب تنسيق 775082 طالبًا وطالبة من جميع الشهادات للعام الجامعي 2019-2020 موزعين على النحو التالي:



▪عدد طلاب الثانوية العامة: 557308.

▪عدد طلاب الشهادات الفنية: 201927.

▪عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية: 11697.

▪عدد طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية: 4150.



وقد تم تسليم الجامعات والمعاهد قوائم الطلاب المقبولين من خلال مكتب تنسيق القبول لإنهاء إجراءات قبولهم في العام الجامعي 2019-2020.