روسيا تشيد بـ"تعافي" أرامكو السريع

أشاد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف اليوم الأربعاء، بالتعافي السريع لإنتاج نفط أرامكو السعودية بعد الهجوم على منشأتين لها، وقال إن شركات روسية عرضت المساعدة في إصلاح الأضرار.



وقال ديمتيرييف "التعافي السريع جدًا لإنتاج السعودية يسلط الضوء على احترافية أرامكو الشديدة وصمودها بقوة في مواجهة هجوم كبير على قطاع النفط والاقتصاد العالمي".



كان ديمترييف قال إن روسيا قد تستثمر في إدراج أسهم أرامكو.



وساهم ديمترييف في صياغة اتفاق خفض إنتاج النفط الروسي المشترك مع أوبك في 2016، ويساعد ديمترييف في الإعداد لزيارة الرئيس الروس فلاديمير بوتين للرياض في أكتوبر.



وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية للمساهمة في تحقيق الاستقرار بأسواق النفط ستستمر.



وأبلغ لرويترز قائلًا "عدد من الشركات الروسية عرضت المساعدة على الشركاء السعوديين لتجاوز الأضرار الجسيمة الناجمة عن الهجمات".