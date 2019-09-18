الهند تطالب باكستان بفتح مجالها الجوى لـ"مودى"

طالبت الهند، اليوم الأربعاء، باكستان رسميًا بالسماح بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" المتجهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن وسائل إعلام باكستانية أفادت بأن الجانب الباكستاني سيقوم بالرد على الطلب الهندي عقب إجراء مشاورات.



ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 21 حتى 27 من الشهر الجاري لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ورفضت باكستان، الشهر الجاري، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند، بالطيران في مجالها الجوى، للسفر إلى أيسلندا.



وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، إن الرئيس الهندى سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح له بذلك، وجاء قرار إسلام آباد على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بإقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا.