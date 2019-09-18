100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:06 م
وكالاتطباعة
استقر مسئولو اتحاد الكرة على أسعار تذاكر مباراة السوبر القادمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى تمام الـ8 مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، وجاءت كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيهًا للدرجة الأولى.
ويشهد السوبر المصرى حضورًا جماهيريًا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.
ومن المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلى والزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد انتهاء الطباعة والختم بوزارة الداخلية.
ويشهد السوبر المصرى حضورًا جماهيريًا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.
ومن المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلى والزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد انتهاء الطباعة والختم بوزارة الداخلية.