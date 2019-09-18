تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي في أفغانستان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن وقوع تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان، فيما لم ترد بعد أي تفاصيل عن الحادث.



وشهدت أفغانستان أمس تفجيرين، وقع أحدهما في وسط تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غنى ما أوقع ما لا يقل عن 24 فردًا بينما وقع الانفجار الثاني بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول وأعلنت طالبان مسئوليتها عن الحادثين.