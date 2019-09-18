التحفظ على 27 طن مستلزمات غذائية فاسدة بمصنع في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على مصنع لإنتاج المواد الغذائية، بداخله أكثر من 27 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الغش التجاري، حيث يصنع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، مستخدما مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه والقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 1048 جوالا وزنت 26،700 طن "نشادر" 500 كجم "كسر البسكويت" مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.