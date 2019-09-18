الفلبين تؤسس صندوقًا للطوارئ لمواجهة حمى الخنازير

أعلنت وزارة الزراعة الفلبينية اليوم الأربعاء أن الحكومة قررت تأسيس صندوق للطوارئ بقيمة 78 مليون بيسو «دولار يساوى 53 بيسو» من أجل عمليات المراقبة والسيطرة على مرض حمى الخنازير الإفريقية وإجراءات الحجر الصحي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الزراعة ويليام دار طالب المسئولين بتقديم خطط لمنع انتشار المرض في منطقتي فيساياس ومينداناو.



وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيري قد وافق الأسبوع الماضي على تأسيس الصندوق من أجل احتواء المرض.