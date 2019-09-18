زلزال بقوة 5.4 درجة يهز جنوب الفلبين

ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين وعلم الزلازل أن زلزال بقوة 5.4 درجة هز جنوبي الفلبين بعد ظهر اليوم "الأربعاء".



وأضاف المعهد أن الزلزال الذي وقع في الساعة 3:01 مساء بالتوقيت المحلي كان على عمق 24 كيلومترًا، وعلى بعد حوالي 136 كيلومترًا جنوب شرقي بلدة سارانجاني بمقاطعة دافاو.



ولم يبلغ عن خسائر أو أضرار حتى الآن.



وشعر السكان في ألابيل وجنرال سانتوس أيضًا بهذا الزلزال الذي كان منشؤه القشرة الأرضية.