لبنان يحبط محاولة لتهريب 41 شخصا عبر البحر

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، أن قواته البحرية أحبطت محاولة تهريب 41 شخصا من الجنسيتين اللبنانية والسورية عبر البحر بطريقة غير شرعية.



وذكر بيان لقيادة الجيش، أن القوات البحرية أوقفت مركبا على متنه 41 شخصا، هم 17 رجلا و14 امرأة و10 أطفال، أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.



وجرت عملية التوقيف على بعد 15 ميلا بحريا من الشاطئ الممتد بين مقابل بلدتي "أنفة" و"القلمون".



وقال مصدر أمني لوكالة أنباء شينخوا، إن المركب معد للصيد ومجهز بالمياه والطعام وقد استطاع مغادرة الساحل اللبناني من منطقة صخرية غير مكشوفة مستغلا حالة الطقس الجيدة، وان كل ركابه كانوا يرتدون سترات نجاة.