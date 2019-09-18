شركات بتروكيماويات سعودية تعلن تحسن الإمدادات من أرامكو

أعلنت شركات سعودية عاملة في مجال البتروكيماويات اليوم الأربعاء، تحسن إمدادات اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية، بعد تسجيل نقص وصل في بعض الأحيان إلى 50% على خلفية هجوم تعرضت لها منشآت تتبع شركة "أرامكو" شرق المملكة مطلع الأسبوع.



وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، تحسنًا في إمدادات اللقيم من شركة أرامكو السعودية، حيث تراجع النقص من 49% إلى متوسط تقريبي 30%.



وتوقعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" اليوم، وصول الإمدادات إلى المستويات الطبيعية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.



وقالت الشركة إنها ستستمر بتقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، وسيتم الإفصاح لاحقًا عن أي تطورات جوهرية.