عقوبات تصل للشطب.. أبرز ملامح لائحة السلوك المهنى للمحامين

كلّفت الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المحاماة المعدل؛ مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، بوضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.



يأتى هذا بعد تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.



وقال كمال مهنا، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة، أنه جارى إعداد مدونة السلوك المهنى للمحامين تمهيدًا لعرضها على المحامين فى المؤتمر العام المقبل، مشيرًا إلى أن المدونة من شأنها ضبط سلوك المحامين.



وعن ملامح هذه المدونة، أوضح مهنا، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنها تضع ضوابط ومعايير فى تعاملات المحامين مع كافة الجهات التى يتواجدون فيها وتمنع أي سلوك مرفوض في أوساط المحامين أو التصرفات المشينة التى تسيء للنقابة برمتها.



وأكد أن هناك عقوبات فى مدونة السلوك حال وجود تجاوز من محامي، مشيرًا إلى أن المدونة ستحيله للقانون وقد تصل العقوبات إلى شطبه نهائيًا حال وجود مخالفة مخلة بالشرف.



وقال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، أن المؤتمر العام المقرر عقده بمدينة الغردقة فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر المقبل، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، سيتم وضع "مدونة السلوك" فيها للمحامين بعد عرضها على الحاضرين.



وأشار ضوة إلى أن هذه المدونة سيتم وضعها وفقًا لقانون المحاماة بما يضمن حفاظ المحامين على قيم وعادات المهنة.



وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن مدونة السلوك تضبط العلاقة بين المحامين وبعضهم البعض، وبينهم وبين ضباط الشرطة والقضاة، مشيرًا إلى أنه من يخالف هذه المدونة سيسأل تأديبيًا.