مسيرة في جنين تضامنا مع الأسرى

شارك العشرات في جنين، اليوم الأربعاء، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين ومديرية الزراعة، ومنهم الأسرى ناصر الجدع، وسلطان خلوف من برقين، وطارق قعدان من عرابة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة.



وشارك في الوقفة التي جرت أمام المديرية، ذوو أسرى مضربين، ومدير الزراعة باسم حماد، ومديرا نادي الأسير وهيئة الأسرى، منتصر سمور، وسيف أبو سياف، وممثلون عن حركة فتح في منطقة الشهيد أبو عمار، وعشرات المهندسين والعاملين في المديرية، ورفعوا صور الأسرى ولافتات كتبت عليها شعارات تؤكد على دعم المضربين منهم عن الطعام.



وأكد المتحدثون وقوف الفعاليات كافة، والمؤسسات وفصائل العمل الوطني صفا واحدا لدعم صمود الأسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية والانعتاق من سجون الاحتلال، مطالبين المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج للنيل من كرامتهم، خاصة الإداريين، مشددين على ضرورة العمل لإطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات القمع التي تتصاعد يوما بعد يوم.