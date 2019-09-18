سقوط هارب من حبل المشنقة في المطرية

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام شنقًا في قضية قتل عمد في المطرية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية، من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد وسلاح نارى".



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.