الاحتلال يقتحم عدة منازل بالخليل ويقطع أشجار الزيتون

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، عدة منازل وفتشتها في مدينة الخليل، وبلدتي بني نعيم، وسعير شرق الخليل.



وأفادت مصادر امنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو رجب قرب الحرم الابراهيمي، كما فتشت منزل المواطن عبد الحميد أبو جاروش في بلدة بني نعيم شرق الخليل.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرقا، وفتشت منزل الأسير المحرر يونس الكوازبة، والد الشهيد أحمد، والأسير إسلام، وصادرت جميع صور الشهيد، وعبثت بمحتويات المنزل.



كما قطعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أشجار زيتون في قرية بروقين غرب سلفيت.



وذكر رئيس مجلس قروي بروقين مروان عبد الرحمن، أن سلطات الاحتلال قطعت ما يقارب الـ 100 شجرة زيتون، في منطقة خربة قرقش شمال شرق القرية.