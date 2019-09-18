صور.. ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأقصر

شنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة تموين القرنة، تم ضبط نصف طن دقيق مخابز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة، وذلك في إطار التفتيش على الأسواق.



كما أسفرت الحملة التي شارك بها كل من: جبريل بكري مدير التجارة الداخلية، وشريف سعد المفتش بالتجارة الداخلية، عن ضبط نصف طن جبنه ومش منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، وجار العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة.



يأتي ذلك في إطار مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.