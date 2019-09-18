772 مدرسة تستعد لاستقبال 142927 طالبا في مطروح

شدد محافظ مطروح على إنهاء استعداد كافة مدراس المحافظة لاستقبال الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد، حيث بلغ عدد المدارس 772 مدرسة بكثافة 3724 فصلا دراسيا بعدد 142927 طالبا.



وذلك مع الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومتابعة وصول الكتب الدراسية والإجراءات الإدارية والمتابعة الميدانية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمعلمين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم والالتزام بالجدية والشفافية للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.



وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية استعدت مبكرا من خلال عدة اجتماعات وجوالات ميدانية بمشاركة جميع مديري الإدارات التعليمية للوقوف على جميع السلبيات ومعالجتها مع مراجعة موجهي العموم لدراسة سد العجز والزيادة.



وأضاف أن أعمال الصيانة لمدارس المحافظة، تضمنت توزيع 2 مليون جنيه للصيانة تم توزيعها على 582 مدرسة، وإعادة صيانة كاملة وتأهيل 11 مدرسة تعليم عام و3 مدارس تعليم فني، بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وصيانة 5 مدارس تعليم عام وفني بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بإجمالي تكلفة نحو 7 ملايين جنيه، كذلك التنسيق مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية لإعادة تأهيل 13 مدرسة بتمويل من الخطة الاستثمارية بنحو 22 مليون جنيه بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أنه تم دعم تجهيزات البنية التكنولوجية بالمدارس بنحو 3،5 مليون جنيه وتوزيعها على المدارس، كما تم تصنيع تجهيزات المكتبات المدرسية من كراسى ومنضدة وشانون معمل ودولاب معدني بنحو 600 ألف جنيه، كما تم تصنيع روضات رياض الأطفال وذلك من خلال مشروع رأس المال بمدرسة مطروح الصناعية وتوزيعها على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.



وأكد أنه بدعم من محافظ مطروح زود صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المديرية بعدد 5 أتوبيسات و2 مينى باص لتوصيل المعلمين والطلاب بالمناطق النائية؛ لتخفيف الأعباء عنهم مع سيارة نصف نقل لنقل الكتب الدراسية.



وتابع: أنه تنفيذا لتوصيات لجنة مستشاري رئيس الجمهورية وبدعم من صندوق دعم المشروعات التعليمية وبإشراف هيئة الأبنية التعليمية جاري إنشاء خمس مدارس بسيوة، كما سيتم افتتاح 3 مدارس جديدة مع بدء العام الدراسي وهي المدرسة الثانوية بقرية 23 بقطاع البنجر بمدينة الحمام، ومدرسة عمر دارة للتعليم الأساسي بعلم الروم، ومدرسة سيوة الثانوية الزراعية، وتوسعة مدرسة الضبعة الإعدادية للبنات بعدد 9 فصول بالمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لتعليم البنات.



وأوضح: أنه تم اتخاذ كافة الإجرءات اللازمة لوصول التغذية إلى جميع طلاب مدراس الإدارات التعليمية سواء الوجبة الجافة أو المطهية بنحو 35 مليون جنيه، مؤكدًا على أنه تم وصول جميع الكتب المدرسية لجميع المراحل وتم توزيعها على جميع مخازن الإدارات التعليمية، وسيتم توزيعها على المدارس والطلاب دون التقيد بسداد المصروفات وفقا للتعليمات الوزارية.



كما أكد أنه تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن وأقسام الشرطة والمرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة أمام المدارس من الأكشاك والباعة الجائلين، وإبلاغ الوحدات المحلية عن أية تعديات أمام المدارس، مع متابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس وسلامة الطرق المؤدية إليها والحفاظ على المظهر الحضاري من تقليم أشجار، واهتمام بنظافة خزانات المياه الأرضية والعلوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك التأكيد على نظافة دورات المياه، ومراجعة أعمال الإضاءة والتهوية، ودهانات المقاعد وتركيب البوابات وتأمينها ومراجعة الأسوار وسلامة النوافذ الزجاجية حفاظا على سلامة الطلاب، بالاضافة إلى تأكيد غرس روح الانتماء والولاء للطلاب من خلال تجديد العلم الجمهوري وشعار المحافظة ورفعهما أعلى كل مدرسة.