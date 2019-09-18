الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لـ"إنهاء الاستيطان"

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001، تماشيا مع الالتزامات السابقة.



وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء، ردا على موافقة الحكومة الإسرائيلية الأحد على اقتراح لإقامة مستوطنة جديدة هي "مفوت يريخو" وهي حاليا بؤرة استيطانية في وادي الأردن، إن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي.



وتابع: "من شأن هذه الخطوات، إذا ما نفذت، أن تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتحديا لحل الدولتين، وتهديدا للاستقرار الإقليمي وآفاق السلام المستدام".



وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.