272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019

قدرت الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل 3.5% من سكان المعمورة، مقابل 2.8% عام 2000، وفق تقييم جديد أصدرته إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الدولية.



وكشف التقييم عن أن أوروبا تستضيف أكبر عدد من المهاجرين (82 مليونًا)، تليها أمريكا الشمالية (59 مليونًا) وشمال إفريقيا وغرب آسيا (49 مليونًا).



وعلى المستوى القُطري، يقيم نحو نصف إجمالي المهاجرين في 10 بلدان فقط، وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منهم (51 مليونًا)، أي ما يعادل حوالي 19% من إجمالي المهاجرين في العالم.



وتستضيف ألمانيا والسعودية ثاني أكبر عدد من المهاجرين (13 مليون لكل منهما)، تليهما روسيا (12 مليونًا)، وبريطانيا (10 ملايين)، ثم الإمارات (9 ملايين)، ففرنسا وكندا وأستراليا (نحو 8 ملايين لكل منها) وإيطاليا (6 ملايين).