ضبط عاطلين انتحلا صفة ضابطي مباحث في البساتين

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه، في البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين لتفقد الحالة الأمنية، وردت معلومات لها تفيد باستيقاف المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات من قبل شخصين ينتحلان صفة رجال شرطة.



على الفور، انتقلت القوة برئاسة الرائد رامي الجمل، معاون مباحث القسم، لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزة أحدهما طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، حال استيقافهما طالبين وتفتيشهما.



بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وشروعهما في سرقة متعلقات المجني عليهما بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام السلاح الناري المضبوط.



بسؤال المجني عليهما اتهماهما بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.