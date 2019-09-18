الإسكندرية تعقد اللقاء الجماهيرى الدورى للتعرف على مشاكل المواطنين

عقد محافظ الإسكندرية، اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للتعرف على مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها وفقًا للقانون.



وذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

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وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالمواطنين، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظ حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها وانعقاد هذا اللقاء بشكل دوري يؤكد هذا.



وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقًا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، وذلك بعد الاستماع إلى المواطن الذي يقوم بعرض شكواه بنفسه.



وخلال اللقاء الجماهيري، وجه المحافظ السكرتير المساعد بمتابعة تنفيذ قرار إزالة لأسوار مخالفة بنطاق حي العجمي بنفسه، وذلك استجابة لشكوى من أحد المواطنين بتعدي أفراد على أرضه، كما شدد المحافظ على موافاته بما تم في شكاوى المواطنين ومتابعة حل شكواهم.



هذا وقد استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالخدمات الصحية، والتموين، الصحة، وكذا مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.



وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة، وفقًا للقواعد القانونية.