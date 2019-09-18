الأرصاد: استقرار درجات الحرارة للأسبوع الثاني (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استقرار في درجات الحرارة على القاهرة للأسبوع الثاني، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة ثابتة وتتراوح بين 32-33 درجة، وعلى السواحل الشمالية تتراوح بين 29-30 درجة.



وأوضح "عبدالعال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن لا يوجد أي ظواهر مائية مؤثرة سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر نتيجة نسب الرطوبة، وعدم وجود الرياح.



وأشار "عبدالعال" إلى أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، بينما البحر المتوسط مهيأ تمامًا لممارسة كل أشكال الملاحة البحرية.