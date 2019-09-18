رصد 89 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية بسوريا.



وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي رصد 45 انتهاكا منها 15 انتهاكا في محافظة إدلب، و13 بحلب، و13 باللاذقية و4 انتهاكات في حماة، بينما رصد الجانب التركي باللجنة من جانبه 44 انتهاكا آخر منها 20 بمحافظة إدلب، و11 باللاذقية، و11 في حماة، بالإضافة إلى انتهاكين اثنين في محافظة حلب.



وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ إجمالا 2207 عمليات إنسانية.