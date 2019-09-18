بـ235 مليون جنيه.. مستشفى رأس غارب الجديدة تدخل الخدمة قريبًا

تفقد المهندس محمود فهمي نصار، نائب وزير الإسكان والمرافق ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ويرافقه اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة رأس غارب، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، مشروع المستشفى المركزي الجديد بمدينة غارب للوفوق على مدى تنفيذ الأعمال بها.



وأشاد "نصار" بالجهد المبذول الذي يقوم جهاز تعمير البحر الأحمر بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم الانتهاء من أعمال التطوير والتنفيذ للمستشفى، والتي ستدخل الخدمة فور الانتهاء منها لخدمة أهالي المدينة والمترددين عليها.



يذكر أن جهاز التعمير بالبحر الأحمر يشرف على تنفيذ مستشفى غارب المركزي الجديدة، التي يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية 235 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من عمل الهيكل الخرساني والتشطيبات الخارجية للمبنى الرئيسي ومبانى الخدمات، حيث تتكون المستشفى من بدروم ودور أرضي وأربع أدوار علوية.