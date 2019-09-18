نائب قنا: إهدار مال عام في واقعة حريق المول التجاري بنجع حمادي

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن إهدار المال العام في حريق المول التجاري التابع للإصلاح الزراعي بنجع حمادي.



وقال "الغول" في طلبه، إن حريق المول التجاري التابع للإصلاح الزراعي بنجع حمادي، أدى إلى تضرر عدد كبير من الشباب مستأجري محلات المول المذكور، حيث إنهم قاموا بتأجيل محلات المول من أحد الأشخاص بإجمالي مبالغ تصل إلى 60 ألف جنيه، في حين أن المستأجر الأصلي لهذا المول من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يدفع أكثر من 15 ألف جنيه، وهو ما يمثل إهدار للمار العام.



ولفت الغول، إلى عدم قيام المستأجر الأصلي باستصدار تراخيص المرافق والحماية المدنية المطلوبة للمول التجاري مما أدى إلى ضياع حقوق مستأجري محلات المول من الشباب، وأصبحوا مهددين بالسجن لضياع أموالهم.