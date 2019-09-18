الهجرة تشارك في أول أمسية لفنانة الأوبرا فرح الديباني بمصر

شاركت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في أمسية فنية للفنانة المصرية العالمية السوبرانو فرح الديباني، بدعوة من السيد ستيفان روماتييه، بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة، وذلك في أول حفل غناء أوبرالي لها في مصر، بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع أواخر يوليو الماضي.



وقدمت فرح عدة مقاطع غنائية أوبرالية بأربع لغات وهم العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ووجهت مدربتها دكتورة نيفين علوبة فنانة السوبرانو العالمية، رسالة في بداية الحفل معبرة عن مدى فخرها بما وصلت إليه فرح من نجاح، معربة عن سعادتها بتلميذتها التي اختيرت ضمن ٤٠٠ متقدم للالتحاق بأوبرا باريس لتصبح من نوابغ غناء السوبرانو حول العالم، كما قدمت الدكتورة نيفين الشكر لوالديّ فرح لما قدماه من دعم وتشجيع لابنتهما لتصبح بالمكانة التي هي عليها الآن.



ومن جانبها، أعربت فرح عن سعادتها بحضور وزيرة الهجرة للأمسية، مؤكدة أن أمسيتها بمصر لها مكانة خاصة لما تلمسه من دعم وحب وتشجيع من الحضور، ووجهت رسالة لأصحاب المواهب أكدت خلالها أنهم لا يجب أن يفقدوا الإيمان بأنفسهم، وأن يوجهوا طاقاتهم وجهدهم لتنمية مواهبهم، وأن يضعوا ما يتمنون الوصول إليه نصب أعينهم دائمًا ليتمكنوا من تحقيقه.



واختتمت فرح الأمسية بغناء أغنية "حلوة يا بلدي"، في لفتة فنية جميلة تعبر عن اعتزازها بوطنها ومصريتها.