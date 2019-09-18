الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. عمومية شركة "مواد الصباغة والكيماويات"

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:34 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
طباعة
تنعقد اليوم الأربعاء، الجمعية العامة لشركة مواد الصباغة والكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة للشركة القوائم المالية ونتائج أعمال العام المالي 2018-2019.

وينطلق قطار الجمعيات العامة للشركات التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام خلال شهر سبتمبر الحالي، في إطار إنهاء العام المالي 2018-2019.

ويرأس رؤساء الشركات القابضة الجمعيات العامة للشركات التابعة لهم.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الدفاع السعودية: عرض أدلة تثبت تورط إيران في هجوم أرامكو اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

الباز يكشف بالوثائق تفاصيل اتصالات مرسي بأيمن الظواهري

منذ حوالي 19 ساعة

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

رغم إعلان أسرته موته "غرقا".. مقتل إرهابي في مواجهة مع الأمن بسيناء

ads

الصور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

الأكثر قراءة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

أيام زمان

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الصحة

كوريا الجنوبية تبلغ عن ثاني حالة إصابة حمى الخنازير الأفريقية

خلايا مناعية تسهم في علاج سرطان الجلد

دراسة: اتباع نظام نباتي يحمي من أمراض خطيرة

5 أطعمة تحارب علامات الشيخوخة

الرئيس نيوز

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى المملكة السعودية

المؤشرات الأولية للانتخابات الإسرائيلية تشير إلى فشل ثانٍ لنتنياهو

القصة الكاملة لأزمة استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال بسبب المنشطات

لأول مرة.. الحكومة تعرض على المستثمرين المشاركة فى تطوير القاهرة التاريخية

منوعات

صورة مذهلة لأول مذنب من خارج المجموعة الشمسية

ولادة توأمي باندا جنوب غربي الصين

الصين و"آسيان" تعززان النمو الأخضر الإقليمي

ولادة توأمى باندا جنوب غربى الصين

كشكول

كشك: توفير 2000 قطعة ملابس وزي مدرسي بمعرض ببلطيم مجاناً

"التعليم العالي" تنفي طرح أرض معهد الأورام الجديد للاستثمار الخاص

اليوم.. انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة الأجنبية

عميد "آداب الفيوم" يكشف استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 – 9 – 2019

ننشر نص مذكرة أصحاب المخابز لرئيس إتحاد الغرف التجارية

“الري” تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

“التنظيم والإدارة” يعلن بشرى سارة لحملة الماجستير

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
ولاء الشيخ
صناعة المستقبل فى جامعة بنها
المزيد

الثقافة

الآثار وسفير فرنسا يناقشان تطوير منطقة صان الحجر

التبادلات الثقافية تعزز العلاقات بين الصين وباكستان

"مواجهة المشاكل النفسية".. ورشة تثقيفية بمكتبة المستقبل

تحت الطبع.."الفوز بالسعادة" للمفكر الفرنسي برتراند راسل

صفحتنا ع الفيس بوك