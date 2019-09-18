غيابات بالجملة تصعق قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان

يعاني فريق ريال مدريد الإسباني، من كمية غيابات كبيرة وموثرة في صفوفه قبل المباراة المرتقبة اليوم الأربعاء، أمام نظيره الفرنسي سان جيرمان الفرنسي، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقرر الفرنسي زين الدين زيدان استدعاء 19 لاعبًا للسفر إلى فرنسا، من أجل مواجهة باريس سان جيرمان القوي على ملعب حديقة الأمراء، وشهدت القائمة الحاضرة بأمر الاستدعاء رودريجو جوس وإدين هازارد وإدير ميليتاو.



بينما عرفت وضعت اسماء القائمة الغائبه وهم:-سيرجيو راموس بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى لوكا مودريتش ومارسيلو وناتشو فيرنانديز وفيدي فالفيردي بسبب الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.



ويغيب كذلك عن هذا اللقاء المرتقب، اللاعبون الذين تعرضوا لإصابات خطيره قبل فترة التوقف الدولي، ونخص بالذكر إيسكو ألاركون، ماريانو دياز، إبراهيم دياز وماركو أسينسيو.



وجاءت قائمة الفريق الميرينجي على النحو الآتي:



خط الدفاع: داني كارفاخال، إدير ميليتاو، رافاييل فاران، أودريوزولا، دي لا فونتي وفيرلاند ميندي.



خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو وخاميس رودريجيز.



خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، جاريث بيل ورودريجو جويس.