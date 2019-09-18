ارتفاع المؤشر العام لبورصة دبي بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحا 5.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2855.24 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.



وبلغ حجم التداولات بمستهل تعاملات اليوم 22.2 مليون سهم محققة ما قيمته 34.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 667 صفقة لـ 30 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم.



وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.19%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.11%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.30%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.50%.

