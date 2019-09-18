متوسط أسعار الملح اليوم

سجل متوسط سعر الملح في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء من 39 إلى 45 دولارًا للطن المتري، وسجل سعر الطن المتري للملح الصناعي عالي الجودة من 80 إلى 150 دولارًا، فيما سجل سعر ملح الطعام عالي الجودة من 58 إلى 60 دولارًا للطن المتري في أسعار الجملة.



وتنتج شركتي النصر للملاحات، والمكس، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أصنافًا متعددة من الملح، حيث تمثل الطاقة الإنتاجية أكثر من 70% من إنتاج مصر من الملح، وتصدر الشركتين نسبة كبيرة من إنتاجها للخارج.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.