الآثار وسفير فرنسا يناقشان تطوير منطقة صان الحجر

استقبلت وزارة الآثار السفير ستيفان روماتييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له وذلك للتعارف على المستشار الثقافي الفرنسي الجديد بالقاهرة فور تقلده مهام منصبه الجديد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع المشتركة بين البلدين في مجال العمل الأثري.



حضر اللقاء الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ود. لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الآثار.



وخلال اللقاء تم مناقشة أعمال تفعيل المشروع المصري- الفرنسي لرفع كفاءة وتطوير مدينة تانيس الأثرية بموقع صان الحجر في محافظة الشرقية وتحويلها إلى متحف مفتوح، والذي أطلقته الوزارة في ابريل الماضي، حيث وفر له الجانب الفرنسي الميزانية الملائمة لتنفيذه.



يذكر أن مشروع رفع كفاءة وتطوير موقع صان الحجر الأثري هو ثمرة التنسيق بين الجانبين المصري والفرنسي في إطار جهود وزارة الآثار للارتقاء بمستوى الخدمات في المواقع الأثرية، في ضوء الأهمية البالغة لمدينة صان الحجر الأثرية والتي تعمل بها البعثات الأثرية الفرنسية منذ ما يقرب من حوالي 90 عامًا.



كما رممت الوزارة أيضا وجمعت وأعادت تركيب ورفع مسلتين وتمثالين في اماكنهم الأصلية بالمنطقة الأثرية تمهيدا لإعادة إحياء المنطقة باكملها.



ويتضمن مشروع التطوير ايضا انشاء مركز لزوار المنطقة وعمل مسار للزيارة وتوفير الخدمات للزائرين ووضع لافتات لشرح المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى أعمال ترميم المقابر الملكية والآثار الموجودة بها، ووضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية حيث تعد منطقة صان الحجر هي "طيبة الشمال" ولا تحظى بزيارة الوفود السياحية وأن معظم آثارها الضخمة كانت محطمة ومتناثرة بالموقع.