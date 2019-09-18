حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنيًا: أمامك اليوم فرصة ثمينة لاحراز تقدم، تتوضح الخيارات وتسهل المبادرة، وتسمع جواباً أو توضيحاً في الرؤية، وتشعر بالقوة والقدرة على الإقناع.



عاطفيًا: لا تعتقد أنّ تغافل الشريك عن تصرفاتك يفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر في لحظة على تغيير المعادلة لمصلحته.



صحيًا: تتراجع الضغوط النفسية والمهنية والفكرية، وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.











