التنمية المحلية: بناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية بالمحافظات

يواصل فريق عمل التنمية المحلية، بالتنسيق مع صندوق الأأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، حملاته المختلفة على المحافظات، للتوعية بمخاطر القضية السكانية، والعمل على تقديم الوعي الكامل لدى المواطنين.



وأكدت وزارة التنيمة المحلية، أن فريق عمل المشروع المركزي بالوزارة يشرف خلال زيارته للمحافظات على عملية اختيار الشباب المشارك في المجلس الإقليمي للسكان في المحافظات، ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب فى كل محافظة، بجانب بناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية وإعداد مؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة لأنشطة المشروع وإعداد التقارير وتحديد الإمكانيات المعلوماتية وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميداني للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع.