تباين مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء استباقية على أغلبية أسهم السوق الصغيرة والمتوسطة القيمة، فى الوقت الذى لا زال الترقب عنوانا لأسهم المؤشر الرئيسي للسوق.



تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إى جى إكس 30" بنحو 15 نقطة ليسجل مستوى 14737 نقطة لنسبة هبوط لم تتجاوز 05. 0 %، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 01. 0 %، بما يعادل 08. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 542.7 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 18 مليون جنيه بالتعامل على حوالى 6.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.1 ألف صفقة بيع وشراء.