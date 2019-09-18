فيديو.. توفيق عبد الحميد: مرضي منعني من التمثيل مؤخرًا

قال الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، إن حالته الصحية منعته الفترة الأخير من المشاركة في الأعمال الفنية، لكنه سيحاول التعافي والانضباط في العلاج للعودة من جديد للفن والتمثيل.



وأضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن تفاعل الجمهور مع تكريمه مؤخرًا في مهرجان المسرح القومي كان بمثابة الطبطبة على روحه وكأن أهله في استقباله والترحيب به، مؤكدًا أن حب الناس واحترامهم وتقديرهم رزق كبير منحه الله له.



وأوضح عبد الحميد في مداخلته مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، أن حي شبرا الذي ولد وتربى فيه انجب الكثير من الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري فشبرا نموذج مصر من مصر وتضم جميع الأطياف، لافتًا إلى جيرانه الفنانيين بشارعه في شبرا وهم الفنان حسين رياض والمؤلف عبد الرحمن شوقي، والدكتور حسن حسين الطبيب البطري والممثل.